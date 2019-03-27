Владивосток уже начал готовиться к двухмесячнику чистоты

СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-27T10:42:19+03:00

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Санитарный двухмесячник стартует во Владивостоке 1 апреля и продлится до 25 мая, сообщает пресс-служба администрации города. Уже сейчас все профильные управления муниципалитета активно готовятся наводить чистоту.

Не дожидаясь начала двухмесячника чистоты, на очистку территорий вышли сотрудники и спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Ежедневно бригады СГТ чистят дороги, убирают мусор, ликвидируют несанкционированные свалки, очищают стены подземных переходов и остановочные павильоны от разноцветных объявлений и граффити. Ежесуточно с улиц краевого центра вывозят более 50 тонн мусора и пыли.

К уборке приморской столицы присоединились активные горожане и общественные организации, а также городские образовательные учреждения, которые уже проводят свои субботники.

Напомним, что 20 апреля пройдет главный городской субботник. В этот день на борьбу с мусором выйдут сотрудники городской и краевой администраций, Думы города Владивостока, Законодательного собрания Приморского края, транспортные предприятия, учреждения здравоохранения, культуры и образования, управляющие компании, ТСЖ, гаражные кооперативы и многие другие.

Основной мусор, собранный 20 апреля вывезут силами предприятия «Содержание городских территорий». За каждым районом закрепят спецтехнику для погрузки и вывоза. Впрочем, присоединиться к вывозу могут любые организации, имеющие грузовую технику. Для этого необходимо обратиться в административно-территориальное управление своего района.

Конечно, за один день весь мусор вывезти не удастся. «Спецзавод №1» будет принимать мусор по пропускам бесплатно в течение всей следующей недели. Их выдадут административно-территориальным управлениям районов города для дальнейшей работы. Эта мера позволит избежать случаев, когда частные компании, привозят на утилизацию мусор, собранный вовсе не в рамках субботника, а вывезенный за плату у физических и юридических лиц.

Стоит отметить, что в рамках двухмесячника чистоты и общегородского субботника с территории города продолжится сбор и вывоз отработанных автомобильных покрышек.

Жителей Владивостока, к слову, также приглашают принять участие в общегородском субботнике и, например, благоустроить и озеленить свой двор. Для этого необходимо обратиться в управляющую домом организацию и составить заявку на необходимый рабочий инвентарь и саженцы растений.

ИСТОЧНИК KP.RU