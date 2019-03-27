Контрольно-счетная палата за год нашла еще больше нарушений в Приморье

СЕГОДНЯ 10:43 2019-03-27T10:43:58+03:00

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На заседании Законодательного собрания Приморского края сегодня рассмотрели 46 вопросов. Как сообщает корреспондент «КП» - Владивосток», в повестке был не только отчет уполномоченного по правам человека, но и председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края Юрия Высоцкого. Он впервые представил ежегодный доклад, так как был назначен только в июне прошлого года.

По словам Высоцкого, суммарный объем проверенных аудиторами бюджетных средств составил почти 27 миллиардов рублей. Большое внимание уделялось аудиту в сфере закупок, по которым сумма штрафов превысила 400 тысяч рублей.

- Уважаемые депутаты, хочу обратить ваше внимание, что по итогам проверок в 2018 году выявленный палатой объем нарушений превысил в 12 раз объем предыдущего года, - доложил Высоцкий.

Всего аудиторы зафиксировали 837 различных нарушений. Наибольшее внимание КСП уделила учреждениям здравоохранения, образования, культуры, а также дорожным и жилищно-коммунальным предприятиям.

Лабораторные исследования подтвердили, что в школах-интернатах и других учреждениях для детей закупали фальсификат и продукты ненадлежащего качества: например, маргарин вместо сливочного масла. Материалы этих и других проверок направили в управление федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю и в правовой департамент администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU