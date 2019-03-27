2019-03-27T11:36:56+03:00
Происшествия

В Приморье школьник задохнулся, катаясь на «тарзанке»

В обстоятельствах трагедии разбираются следователи
Пётр КАМУШКИН
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Катание на "тарзанке" оказалось смертельно опаснымКатание на "тарзанке" оказалось смертельно опаснымФото: pixabay.com
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В Приморье трагически погиб 9-летний мальчик. Со школьником произошел несчастный случай во время катания на самодельных качелях.

Произошло все в Находке. Мальчишка катался на самодельной «тарзанке» недалеко от своего дома. Как сообщила корреспонденту «КП» старший помощник приморского управления СК РФ Аврора Римская, во время игры ребенок погиб. Мальчик скончался от удушья – вероятно, запутавшись в качелях.

Подробностей немного. Известно, что мальчик учился в четвертом классе городской гимназии №1. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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