В Приморье школьник задохнулся, катаясь на «тарзанке»

СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-27T11:36:56+03:00

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В Приморье трагически погиб 9-летний мальчик. Со школьником произошел несчастный случай во время катания на самодельных качелях.

Произошло все в Находке. Мальчишка катался на самодельной «тарзанке» недалеко от своего дома. Как сообщила корреспонденту «КП» старший помощник приморского управления СК РФ Аврора Римская, во время игры ребенок погиб. Мальчик скончался от удушья – вероятно, запутавшись в качелях.

Подробностей немного. Известно, что мальчик учился в четвертом классе городской гимназии №1. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU