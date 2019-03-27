В Приморье школьник задохнулся, катаясь на «тарзанке»
В обстоятельствах трагедии разбираются следователи
Катание на "тарзанке" оказалось смертельно опаснымФото: pixabay.com
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В Приморье трагически погиб 9-летний мальчик. Со школьником произошел несчастный случай во время катания на самодельных качелях.
Произошло все в Находке. Мальчишка катался на самодельной «тарзанке» недалеко от своего дома. Как сообщила корреспонденту «КП» старший помощник приморского управления СК РФ Аврора Римская, во время игры ребенок погиб. Мальчик скончался от удушья – вероятно, запутавшись в качелях.
Подробностей немного. Известно, что мальчик учился в четвертом классе городской гимназии №1. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU