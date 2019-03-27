Погода в четверг будет типично владивостокской: облачно и ветрено

27 Март 23:22 2019-03-27T23:22:53+03:00

Осадков в этот день ни в краевом центре, ни в остальном по краю синоптики не ждут

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Сегодня, 28 марта, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона.

Это означает, что в крае ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает портал Primpogoda.ru. Ветер западный умеренный. Воздух −3... +6°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Воздух +3... +5°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный слабый, во второй половине умеренный до сильного. Воздух +4... +6°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный слабый, во второй половине умеренный до сильного. Воздух +4... +6°C.

ИСТОЧНИК KP.RU