2019-03-27T23:43:29+03:00
Происшествия

Контрабандист вез из Приморья в Китай рога вымирающего сайгака

В Приморье, как и вообще на Дальнем Востоке, сайгаки не водятся. Ближайшее место обитания этих животных — Алтай
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Таможенники Приморья изъяли партию сушеного трепанга и рога сайгака, которые гражданин РФ незаконно пытался вывезти в КНР.

— Россиянин надеялся незаконно вывезти девять пакетов с сушеным трепангом массой 13 килограммов и 39 рогов сайгака массой девять килограммов, — рассказали в Уссурийской таможне. Правонарушителя задержали на пункте пропуска Пограничный.

Контрабанду изъяли и направили на экспертизу. Ожидается, что в самое ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.

Все изъятое сырье — трепанг и рога — востребованы в Китае как основа для средств традиционной медицины. При этом в Приморье, как и вообще на Дальнем Востоке, сайгаки не водятся. Ближайшее место обитания этих вымирающих животных — Алтай.

Стоит добавить, что, по сообщению «Комсомольской правды» — Владивосток, с начала года Приморье легально направило в страны Азии (преимущественно Китай) более 2 тонн трепанга, выращенного на морских фермах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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