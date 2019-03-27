Контрабандист вез из Приморья в Китай рога вымирающего сайгака
Таможенники Приморья изъяли партию сушеного трепанга и рога сайгака, которые гражданин РФ незаконно пытался вывезти в КНР.
— Россиянин надеялся незаконно вывезти девять пакетов с сушеным трепангом массой 13 килограммов и 39 рогов сайгака массой девять килограммов, — рассказали в Уссурийской таможне. Правонарушителя задержали на пункте пропуска Пограничный.
Контрабанду изъяли и направили на экспертизу. Ожидается, что в самое ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.
Все изъятое сырье — трепанг и рога — востребованы в Китае как основа для средств традиционной медицины. При этом в Приморье, как и вообще на Дальнем Востоке, сайгаки не водятся. Ближайшее место обитания этих вымирающих животных — Алтай.
Стоит добавить, что, по сообщению «Комсомольской правды» — Владивосток, с начала года Приморье легально направило в страны Азии (преимущественно Китай) более 2 тонн трепанга, выращенного на морских фермах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU