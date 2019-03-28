Состояние двух пленников «китовой тюрьмы» в Приморье встревожило ученых

СЕГОДНЯ 00:28 2019-03-28T00:28:52+03:00

Остальные 85 белух и 10 косаток относительно здоровы, однако ученые переживают и за них

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Группа экспертов, сформированная консилиумом под руководством Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, обследовала пленников «китовой тюрьмы» в Приморье.

По заключению ученых, состояние животных остается удовлетворительным, за исключением двух белух. Остальные 85 белух и 10 косаток относительно здоровы.

— По результатам осмотра животных и наблюдений за ними можно отметить, что здоровью большей части млекопитающих ничего не угрожает. Озабоченность у членов консилиума вызывает только состояние двух белух, — рассказали в Тихоокеанскомо научно-исследовательском рыбохозяйственном центре.

Эксперты обнаружили у одной белухи обморожение на спине, у другой — рану на левом плавнике. Для них разработали индивидуальные планы и рекомендации по лечению.

На каждое животное составили акт ветеринарного обследования. По каждому направлению с учетом анализов подготовят подробный отчет, который группа передаст на рассмотрение консилиума при ВНИРО в середине апреля.

Ранее международная группа из более чем 30 ученых, специалистов по мормлекам обратилась к российскому руководству с просьбой ускорить реабилитацию и выпуск косаток и белух из бухты Средняя в Приморье.

— Киты в плохом состоянии, и оно ухудшается. Необходимо уже сейчас улучшать здоровье этих животных и условия их содержания. Должны появиться планы реабилитации и возвращения китов в места их обитания, — сообщается в обращении ученых к руководству России.

Его подписали более 30 экспертов по морским млекопитающим из США, Италии, Канады, Великобритании, Люксембурга, Гонконга, Новой Зеландии, Аргентины, Австралии, Германии, Южной Африки.

Справка КП

В экспертную группу, которая пять дней обследовала животных в «китовой тюрьме», вошли ученые Дальневосточного отделения РАН, Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева РАН, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, Дальневосточного федерального университета, ветеринары, тренеры и инструкторы Центра океанографии и морской биологии (Москвариум) и Приморского океанариума.

ИСТОЧНИК KP.RU