Кожемяко предложил Путину ежегодный дальневосточный марафон

СЕГОДНЯ 01:50 2019-03-28T01:50:24+03:00

Проводить его планируется в День тигра, который уже стал одним из главных региональных праздников Приморья

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Заседание президентского Совета по развитию физкультуры и спорта прошло в Москве в четверг, 27 марта. Среди выступавших — известного тренера Ирины Винер-Усмановой , вице-премьера Ольги Голодец, министра спорта Павла Колобкова — был и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Глава региона в своем выступлении подчеркнул необходимость запустить дальневосточный марафон, который стал бы отличным средством продвижения здорового образа жизни.

Коснулся приморский губернатор и массовых упражнений и тренировок — таких, например, как утренняя разминка, проходящая по выходным в Спортивной гавани Владивостока.

— Остановлюсь на развитии массового спорта, доступного для всех и не требующего дополнительных затрат, кроме самого стремления к здоровому образу жизни.

Сейчас такие общественные мероприятия вызывают все больший интерес. Это утренние разминки, социальный фитнес, восточная гимнастика. Нам необходимо привлекать к ним все больше людей, создавать условия в жилых массивах. Для этого важно сконцентрировать усилия на создании легковозводимых и незатратных спортивных площадок по типовым проектам.

Следует активизировать адаптацию для занятий спортом городских пространств, парков и рекреационных зон. Требуется утвердить на федеральном уровне социальные нормативы обеспеченности спортсооружениями строящихся микрорайонов. Целесообразно возрождение института инструкторов физкультуры в рамках рыночных отношений.

Действенной мерой является предоставление грантов общественным организациям, реализующим такие проекты. Необходимо расширение безвозмездного или льготного предоставления спортивных сооружений малоимущим гражданам. Для муниципалитетов это должно стать правилом.

Также актуально ввести обязательное обучение детей плаванию. В Приморье за 2018 год на воде погибло 14 детей, что составляет 20% от всех детских смертей за указанный период. Умение плавать относится к жизненно важным навыкам.

Программы «Плавание для всех», «Плавание для жизни» успешно реализуются в Ростовской области, в Татарстане. Владимир Владимирович, прошу вас поддержать инициативу, поручить правительству разработать и утвердить программу на федеральном уровне. Необходимо, чтобы типовые проекты, которые нам рекомендуют для школ и детсадов, предусматривали бассейны.

Хотелось бы обратить особое внимание на развитие системы массовых соревнований. Такие мероприятия, как «Лыжня России», «Кросс нации» не связаны между собой, кроме того, они проводятся раз в год и, как правило, только в областных центрах.

Проанализировав мировой опыт, предлагаем, во-первых, объединить такие старты в рамках единого зачета и предусмотреть стимулирование наиболее активных участников.

Во-вторых, проводить такие старты в большинстве муниципалитетов внутри субъекта, а, может, даже и в каждом, и увеличить количество видов спорта дисциплин, отдав приоритет массовым, доступным для различных возрастных и социальных категорий групп населения: это велосипед, ролики, кросс по пересеченной местности, бег на льду, как у нас во Владивостоке.

Кроме того, общество «Трудовые резервы» предложило ежегодно проводить в Крыму беговой марафон с зарубежными спортсменами. Предлагаем проводить крымский марафон в День физкультурника, в этом году он 10 августа, а в конце сентября, в День тигра, — международный дальневосточный марафон. Владимир Владимирович, прошу поддержать инициативу проведения таких марафонов.

ИСТОЧНИК KP.RU