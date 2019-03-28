2019-03-28T02:27:37+03:00
Происшествия

«Японка» опрокинулась на крышу посреди дороги во Владивостоке

Выбитые стекла, основательно поцарапанный и деформированный кузов, полностью разбитый бампер — это лишь видимые повреждения злосчастной иномарки
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - ДПС-Контроль (https://www.instagram.com/dpskontrol_125rus/)фото - ДПС-Контроль (https://www.instagram.com/dpskontrol_125rus/)
Изменить размер текста:

Утром четверга, 28 марта, проезжающие по Снеговой автовладельцы Владивостока наблюдали мирно стоящую посреди проезжей части Toyota Mark II экзотического красного цвета.

Картину портила лишь одна деталь: машина покоилась на крыше вверх колесами, а хозяина поблизости не нашлось.

Выбитые стекла, основательно поцарапанный и деформированный кузов, полностью разбитый бампер — это лишь видимые повреждения злосчастной иномарки. Каким образом автомобиль оказался в столь плачевном состоянии, ведь падать ему было неоткуда, — выяснят сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тонну краба на 7,5 миллионов рублей изъяли у жителя Владивостока
Кожемяко предложил Путину ежегодный дальневосточный марафон
Состояние двух пленников «китовой тюрьмы» в Приморье встревожило ученых
Контрабандист вез из Приморья в Китай рога вымирающего сайгака
Погода в четверг будет типично владивостокской: облачно и ветрено
В Приморье школьник задохнулся, катаясь на «тарзанке»
Владивосток уже начал готовиться к двухмесячнику чистоты
Контрольно-счетная палата за год нашла еще больше нарушений в Приморье
Доступную приморскую рыбу можно купить в 300 магазинах края
Два приморца, угнавшие такси вместе с водителем, пойдут под суд
На цветочный магазин в Уссурийске напал грабитель с игрушечным пистолетом
Во всех муниципалитетах Приморья сняли карантин по ящуру
Во Владивостоке пьяный мужчина зарезал пенсионера
Больше двух тонн «морских огурцов» Приморье отправило на экспорт в страны Азии
«Волшебные бобы» для похудения обнаружили приморские таможенники в посылке из Казахстана
Танк и «джихад-мобиль»: во Владивосток доставили трофеи сирийской войны