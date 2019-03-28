«Японка» опрокинулась на крышу посреди дороги во Владивостоке
Выбитые стекла, основательно поцарапанный и деформированный кузов, полностью разбитый бампер — это лишь видимые повреждения злосчастной иномарки
фото - ДПС-Контроль (https://www.instagram.com/dpskontrol_125rus/)
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Утром четверга, 28 марта, проезжающие по Снеговой автовладельцы Владивостока наблюдали мирно стоящую посреди проезжей части Toyota Mark II экзотического красного цвета.
Картину портила лишь одна деталь: машина покоилась на крыше вверх колесами, а хозяина поблизости не нашлось.
Выбитые стекла, основательно поцарапанный и деформированный кузов, полностью разбитый бампер — это лишь видимые повреждения злосчастной иномарки. Каким образом автомобиль оказался в столь плачевном состоянии, ведь падать ему было неоткуда, — выяснят сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU