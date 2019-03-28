2019-03-28T04:11:28+03:00
Происшествия

Тонну краба на 7,5 миллионов рублей изъяли у жителя Владивостока

Свое приобретение приморец надеялся выгодно перепродать в краевом центре, куда и направлялся
Игорь СОРОКИН
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фото - погрануправление ФСБ по Приморьюфото - погрануправление ФСБ по Приморью
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Сотрудники погрануправления ФСБ по Приморью изъяли у жителя Владивостока более тонны незаконно добытых морепродуктов. Стоимость партии оценили в 7,5 миллионов рублей.

Автомобиль с партией морепродуктов пограничники остановили в Кавалеровском районе. В автомашине обнаружились 53 коробки с крабовой продукцией — всего более тонны — без каких-либо документов, подтверждающих законность происхождения.

По словам водителя, краба он купил у незнакомцев в поселке Терней. Причем эти загадочные «незнакомцы» убедили доверчивого владивостокца, что хотя документов на морепродукты и нет, весь краб добыт законно. Свое приобретение приморец надеялся выгодно перепродать в краевом центре, куда и направлялся.

Нанесенный браконьерской ловлей ущерб, по предварительной оценке, составляет более 7,5 миллионов рублей.

На жителя Владивостока возбуждено административное дело по статье КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство».

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что таможенники задержали на пункте пропуска Пограничный контрабандиста с партией сушеного трепанга и рогов вымирающего сайгака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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