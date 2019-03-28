Пожар на 100 гектарах потушили в Приморье

СЕГОДНЯ 04:41 2019-03-28T04:41:13+03:00

Губернатор заявил, что для приморцев увеличат штрафы за поджог сухой травы

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Лесной пожар потушили в Партизанском районе Приморья. В результате по состоянию на 10:00 четверга, 28 марта, в Приморском крае действующих лесных пожаров нет.

Как сообщили в департаменте лесхоза, за сутки погашен пожар на площади 100 гектаров.

— На тушении пожара задействовали 10 человек и две единицы техники, — отметили в ведомстве.

Ранее для тушения лесных пожаров в Приморье создали группировку более чем из 13 тысяч человек и почти трех тысяч единиц техники. Губернатор заявил, что пожарные части переоснастят, а для приморцев увеличат штрафы за поджог сухой травы.

Напомним, в Приморье действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры в лесах и выжигать сухую траву.

ИСТОЧНИК KP.RU