Пожар на 100 гектарах потушили в Приморье
Лесной пожар потушили в Партизанском районе Приморья. В результате по состоянию на 10:00 четверга, 28 марта, в Приморском крае действующих лесных пожаров нет.
Как сообщили в департаменте лесхоза, за сутки погашен пожар на площади 100 гектаров.
— На тушении пожара задействовали 10 человек и две единицы техники, — отметили в ведомстве.
Ранее для тушения лесных пожаров в Приморье создали группировку более чем из 13 тысяч человек и почти трех тысяч единиц техники. Губернатор заявил, что пожарные части переоснастят, а для приморцев увеличат штрафы за поджог сухой травы.
Напомним, в Приморье действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры в лесах и выжигать сухую траву.
ИСТОЧНИК KP.RU