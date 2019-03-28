2019-03-28T06:17:28+03:00
Происшествия

Иномарку во Владивостоке опрокинул пьяный новичок без прав

Машину он купил недавно, но так и не переоформил ее на себя
Игорь СОРОКИН
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фото - ОГИБДД УМВД по Владивостокуфото - ОГИБДД УМВД по Владивостоку
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Полиция прокомментировала утреннее ДТП на Снеговой, когда Toyota Mark II, выражаясь языком приморских автолюбителей, «поймала крышу». Как оказалось, водителя, спровоцировавшего ДТП, направили в суд.

После того, как в дежурную часть ОГИБДД УМВД по Владивостоку сообщили об аварии в районе дома № 3 на улице Снеговой, на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Установлено, что 36-летний водитель Toyota Mark II не справился с управлением: автомобиль столкнулся с Toyota Fielder, а после наехал на бордюр и опрокинулся на крышу.

Люди в автоаварии не пострадали, зато автомобили сильно побились.

Водитель Mark II, на вид будучи явно нетрезвым, от медосвидетельствования отказался. Установлено, что прав у него нет, а машину он купил недавно, но так и не переоформил ее на себя.

В итоге на 36-летнего жителя Владивостока составили протокол. Материалы переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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