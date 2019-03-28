2019-03-28T09:42:16+03:00
Общество

Во всех школьных столовых Владивостока уравняли цены

Сегодня 28 тысяч учеников Владивостока питаются в школах бесплатно
Игорь СОРОКИН
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Для школ Владивостока разработали и утвердили единый прейскурант на продукцию столовых и буфетов. Об этом специалисты управления образования доложили мэру на спецсовещании, посвященном организации питания.

— Мы провели исследование, изучили среднерыночные цены и определили стоимость каждого блюда. Никаких разночтений быть не должно. Все школы работают по этому прейскуранту, — рассказала начуправления по работе с учреждениями образования Лариса Карпачёва.

Она добавила, что качество еды контролируют несколько комиссий, куда входят представители Роспотребнадзора, специалисты управления, общественность, родители. Для них провели несколько семинаров, чтобы проверки были профессиональными.

Качество питания в школах и детских садах проверяют регулярно. Из нарушений чаще всего встречаются неверное заполнение бракеражных журналов, использование продуктов без маркировки, неправильное хранение сырья. Кроме того, нескольким школьным столовым пора заменить оборудование.

Напомним, сегодня 28 тысяч учеников Владивостока питаются в школах бесплатно. С декабря 2018 года благодаря инициативе губернатора субсидии на питание выросли вдвое — с 21 рубля до 42. С этого дня в меню школьных столовых прибавилось овощей и мяса. Кроме того, каждому школьнику теперь выдают стакан молока и печенье.

А с 1 марта во всех школах Владивостока со второй сменой поставили дополнительные диспенсеры. Ранее диспенсеры с питьевой водой стояли только в классах начальной школы, а теперь появились в коридорах и столовых.

— Проделана большая работа. Питание стало разнообразнее и полезнее. Исчезли все автоматы с шоколадом, которые никак не соответствуют концепции здорового питания. Но работу нужно продолжать. В частности, контролировать качество еды и взаимодействовать с поставщиками. На сегодня контракты со школами Владивостока заключены у четырех компаний. Это ООО «КИТ», «Флагман», «Феникс» и «Фуд Магистраль». С ними мы также регулярно встречаемся. Важно, чтобы все участники понимали, что наша главная цель — не обеспечить им максимальную прибыль, а качественно накормить детей, — подытожил мэр Владивостока Олег Гуменюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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