2019-03-28T10:09:25+03:00
Происшествия

Пять катеров спалили на популярной базе отдыха в Приморье

Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного поджога, повлекшего крупный материальный ущерб
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Полиция разыскивает злоумышленников, которые напали на охранника популярной базы отдыха в Андреевке, что в Хасанском районе Приморья, и подожгли пять катеров.

Ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 6 миллионов рублей, сообщили в краевом управлении внутренних дел.

Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного поджога, повлекшего крупный материальный ущерб.

Ранее "Комсомольская правда" - Владивосток сообщала, что приморца убили и сожгли вместе с его машиной из-за 90 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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