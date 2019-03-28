2019-03-28T10:20:18+03:00
Общество

Естественный отбор: владивостокские подростки нашли себе новое опасное развлечение

Дети висят на подоконнике на спор и совсем не реагируют на замечания взрослых [видео]
София МИХАЙЛОВА
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Фото: dps_vl.Фото: dps_vl.
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Судя по всему, каникулы и обилие свободное времени пагубно влияют на школьников из Владивостока. Дети развлекаются тем, что висят на подоконнике. К слову, окна, с которых свешиваются подростки, расположены на четвертом этаже.

Инцидент произошел сегодня. Житель одного из домов по улице Надибаидзе снял на видео новое опасное развлечение школьников. На кадрах отчетливо видно, как дети лет 11-13 вылезают из окон, расположенных на четвертом этаже, а после - висят на подоконнике. На многочисленные замечания взрослых людей бесстрашные подростки вовсе не реагируют и дальше продолжают свою игру.

Естественный отбор: владивостокские подростки нашли себе новое опасное развлечение. Видео: dps_vl.

Ролик тут же попал в местный Instagram-паблик, где происходящее назвали «естественным отбором». Один из пользователей признался, что в детстве его товарищ делал тоже самое. Вот только окно, на котором он висел, находилось на 12 этаже.

- Детям не хватает адреналина, - констатировал еще один комментатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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