Прокуратура избавила Приморье от десятков коррупционеров

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-28T11:03:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приморье уволили более 40 чиновников по утрате доверия за коррупционные правонарушения.

В прокуратуре Приморья сообщили, что за 2018 год после вмешательства надзорного ведомства уволен 41 человек. Среди них полицейский, 38 муниципальных депутатов, глава муниципалитета, руководитель краевого государственного учреждения.

К примеру, по представлению прокурора Приморья уволен старший оперуполномоченный управления угрозыска краевого УМВД, который в 2013-2017 годах купил и перепродал пять дорогостоящих машин, представил неполные сведения о доходах, не отразил поступление на банковский счет более 8 миллионов рублей.

На основании решений судов по искам врио губернатора края на основе материалов прокурорских проверок досрочно прекращены полномочия 38 депутатов. Все они дали недостоверные сведения об имуществе и доходах. Уволенный муниципальный глава допустил конфликт личных и служебных интересов.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что Владивосток вошел в тройку самых коррупционных городов России. Нас обогнали лишь Махачкала и Нальчик. зато сразу за Владивостоком следует Хабаровск.

ИСТОЧНИК KP.RU