2019-03-28T11:03:18+03:00
Происшествия

Прокуратура избавила Приморье от десятков коррупционеров

Зачастую увольнение по утрате доверия применяют по инициативе прокуроров
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото из архива КПфото из архива КП
Изменить размер текста:

В Приморье уволили более 40 чиновников по утрате доверия за коррупционные правонарушения.

В прокуратуре Приморья сообщили, что за 2018 год после вмешательства надзорного ведомства уволен 41 человек. Среди них полицейский, 38 муниципальных депутатов, глава муниципалитета, руководитель краевого государственного учреждения.

К примеру, по представлению прокурора Приморья уволен старший оперуполномоченный управления угрозыска краевого УМВД, который в 2013-2017 годах купил и перепродал пять дорогостоящих машин, представил неполные сведения о доходах, не отразил поступление на банковский счет более 8 миллионов рублей.

На основании решений судов по искам врио губернатора края на основе материалов прокурорских проверок досрочно прекращены полномочия 38 депутатов. Все они дали недостоверные сведения об имуществе и доходах. Уволенный муниципальный глава допустил конфликт личных и служебных интересов.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что Владивосток вошел в тройку самых коррупционных городов России. Нас обогнали лишь Махачкала и Нальчик. зато сразу за Владивостоком следует Хабаровск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В «Час Земли» во Владивостоке погаснет уличная иллюминация
«Даже сильные и умные люди иногда слабы на денежку»: Сергей Степашин прокомментировал задержание Виктора Ишаева
Геймеры и киберспортсмены Владивостока оценят новую интерактивную платформу
Естественный отбор: владивостокские подростки нашли себе новое опасное развлечение
Пять катеров спалили на популярной базе отдыха в Приморье
Во всех школьных столовых Владивостока уравняли цены
Иномарку во Владивостоке опрокинул пьяный новичок без прав
Циклон несет Приморью холод, а Владивостоку — еще и снег
Юбилейная выставка «Дальагро. Продовольствие» порадует гурманов Владивостока
Пожар на 100 гектарах потушили в Приморье
Тонну краба на 7,5 миллионов рублей изъяли у жителя Владивостока
«Японка» опрокинулась на крышу посреди дороги во Владивостоке
Кожемяко предложил Путину ежегодный дальневосточный марафон
Состояние двух пленников «китовой тюрьмы» в Приморье встревожило ученых
Контрабандист вез из Приморья в Китай рога вымирающего сайгака
Погода в четверг будет типично владивостокской: облачно и ветрено
В Приморье школьник задохнулся, катаясь на «тарзанке»
Владивосток уже начал готовиться к двухмесячнику чистоты
Контрольно-счетная палата за год нашла еще больше нарушений в Приморье
Доступную приморскую рыбу можно купить в 300 магазинах края
Два приморца, угнавшие такси вместе с водителем, пойдут под суд
На цветочный магазин в Уссурийске напал грабитель с игрушечным пистолетом
Во всех муниципалитетах Приморья сняли карантин по ящуру
Во Владивостоке пьяный мужчина зарезал пенсионера
Больше двух тонн «морских огурцов» Приморье отправило на экспорт в страны Азии
«Волшебные бобы» для похудения обнаружили приморские таможенники в посылке из Казахстана
Танк и «джихад-мобиль»: во Владивосток доставили трофеи сирийской войны