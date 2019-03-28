2019-03-28T14:27:19+03:00
Спорт

Геймеры и киберспортсмены Владивостока оценят новую интерактивную платформу

В рамках развития геймерской экосистемы, платформа WASD.TV (12+) включает также соревнования: Лигу Gambit (12+) и Лигу стримеров (12+)
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В России запущена интерактивная медиаплатформа для киберспортсменов и геймеров WASD.TV и уникальный селекционный механизм Лига Gambit для отбора игроков-любителей в профессиональные киберспортивные команды.

Пользователи WASD.TV могут не только стримить и смотреть трансляции других игроков, но и участвовать в киберспортивных турнирах, зарабатывать виртуальную валюту за любые активности на платформе и тратить её на продвижение стримов на главной странице и поощрение лучших стримеров. Функционал платформы также позволяет пользователям выводить на экран сразу две трансляции (кооперативный стриминг с объединенным чатом) и стримить в высоком разрешении вне зависимости от рейтинга.

В рамках развития геймерской экосистемы, платформа WASD.TV (12+) включает также соревнования: Лигу Gambit (12+) и Лигу стримеров (12+).

Лига Gambit – уникальный механизм отбора игроков в профессиональные киберспортивные команды. После создания канала на WASD.TV пользователю предлагают присоединиться к первому сезону Лиги Gambit по одной из двух дисциплин: LeagueofLegends или Dota 2. Участникам предстоит пройтииндивидуальный и групповой этапы отбора, чтобы выйти в офлайн-соревнование, по результатам которого лучшие игроки получат возможность заключить трёхмесячный оплачиваемый контракт с GambitEsports и войти в молодёжное подразделение клуба. На индивидуальном этапе оценивать уровень геймеров будет искусственный интеллект, автоматически анализируя навыки игрока. Также на результат могут повлиять зрители – поделившись с понравившимся стримером виртуальной валютой, любой пользователь увеличивает его шансы на попадание в групповой этап, где к оценке игроков подключатся эксперты из GambitEsports. Победители проекта, первый сезон которого продлится семь месяцев, также получат возможность пройти обучение в академии – тренировочном лагере под присмотром менторов, сотрудников GambitEsports и других представителеи индустрии.

Во Владивостоке направление киберспорта и гейминга востребовано и активно развивается: в городе периодически проходит турнир по киберспортуSunriseChellenge (12+),Лига стримеров поможет дополнительно поддержать наиболее талантливых игроков, которые хотят развиваться в сфере создания интересного контента для зрителей. Эта лига длится три месяца и также подразумевает цикличность. Победителей будут выбирать, исходя из количества стримов и «похвалы» со стороны зрителей, которые могут передавать понравившемуся игроку виртуальную валюту. «Лучшие стримеры получат денежные призы от разработчика.

WASD.TV – собственная разработка одного из крупнейших операторов сотовой связи. Это не просто стриминговый сервис, а платформа,на базе которой будут развиваться различные решения в сфере гейминга, профессионального киберспорта и мультимедийного контента. Платформа использует ресурсы облачного провайдера #CloudMTS (16+), что обеспечивает высокую доступность, работоспособность и гибкую масштабируемость сервиса. Это позволяет WASD.TV справляться с высокими нагрузками, характерными для онлайн-трансляций.

В настоящее время платформа WASD.TV переведена в открытое бета-тестирование. Пользователем платформы может стать абонент любого оператора связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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