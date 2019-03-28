2019-03-28T14:50:34+03:00
Политика

«Даже сильные и умные люди иногда слабы на денежку»: Сергей Степашин прокомментировал задержание Виктора Ишаева

По мнению бывшего председателя счетной палаты РФ и первого директора ФСБ задержание такой крупной политической фигуры - сильный удар по престижу власти и губернаторского корпуса
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сергей Степашин прокомментировал задержание Виктора Ишаева.Сергей Степашин прокомментировал задержание Виктора Ишаева.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бывший председатель счетной палаты РФ и первый директор ФСБ Сергей Степашин в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» рассказал, с чем могло быть связано задержание бывшего полпреда в ДФО Виктора Ишаева.

- Я хорошо знаю Виктора Ивановича, особенно плотно с ним работал когда он был губернатором Хабаровского края, а это было самое тяжелое время - начало 90-х. Крепкий, сильный хозяйственник, хороший ученый. Но то, что произошло сегодня, честно скажу, для меня это большое откровение. Те факты, которые предъявлены - это сильный удар по престижу власти и губернаторского корпуса.

Сергей Вадимович не стал комментировать действия правоохранительных органов.

- Я думаю основания для этого все были, но вот проблема, опять же, заключается в том, что даже сильные и умные люди иногда слабы на денежку. Это плохо. Я так понимаю, это дело связано с лесом и затрагивает то время, когда Виктор Иванович работал полпредом в ДФО. К лесу, как и к недрам, особенно в начале 90-х годов относились грабительски. Я думаю, это сигнал из прошлого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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