В «Час Земли» во Владивостоке погаснет уличная иллюминация

СЕГОДНЯ 13:32 2019-03-28T13:32:50+03:00

В "Час Земли" по всему миру отключают свет - чтобы привлечь внимание к проблемам планеты Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В эту субботу Владивосток присоединится к международной акции «Час Земли». 30 марта по всему миру неравнодушные люди на один час выключат свет. Цель акции – напомнить, что нужно разумно использовать ресурсы планеты и беречь природу.

К «Часу Земли» присоединяются не только отдельные люди, но и города. В Париже гаснет подсветка на Эйфелевой башне, в Москве – освещение собора Владимира Блаженного… В прошлом году «Час Земли» поддержали более 2 миллиардов человек в 188 странах, погасла подсветка более 18 000 архитектурных памятников. В этом году организаторы мероприятия ожидают не меньшего ажиотажа.

Владивосток традиционно не остался в стороне от акции. 30 марта в городе на один час отключат освещение мэрии и наружное освещение площади Борцов за власть Советов. Кроме того, в приморской столице погаснет подсветка домов и часть уличной иллюминации – всего 78 объектов.

Стоит отметить, что Владивосток – единственный из крупных приморских городов, которые участвуют в акции. Ни в Находке, ни в Уссурийске «Час Земли» отмечать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU