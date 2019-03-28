2019-03-28T16:08:43+03:00
Общество

Собор в центре Владивостока сдадут уже осенью

Остекление Спасо-Преображенского кафедрального собора завершат к Пасхе
Игорь СОРОКИН
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Все работы в соборе идут по графику, и это обнадеживает православных приморцевВсе работы в соборе идут по графику, и это обнадеживает православных приморцевФото: Ксения КРЫМОВА
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Остекление Спасо-Преображенского кафедрального собора во Владивостоке завершат к концу апреля. Символично, что в эти дни — 28 апреля — православные отмечают светлый праздник Пасхи.

Темпы работ в соборе обсудили в администрации Приморья на заседании рабочей группы под руководством врио вице-губернатора Олега Мельникова.

Как доложил представитель подрядчика, сейчас строители устанавливают водостоки, завершают кирпичную кладку. Мастера уже приступили к остеклению собора и монтажу кровли. Параллельно согласуется подключение собора к коммунальным сетям. Внутри храма разместят каменный иконостас из Крымска. Сдать собор планируют осенью.

— На объекте трудятся 36 человек, от графика не отстаем, все стройматериалы приходят вовремя. К концу апреля планируем полностью завершить остекление, — уточнил главный инженер компании.

Особое значение рабочая группа уделила благоустройству прилегающей к собору территории. По словам Мельникова, в проработке эскиз подхода к храму со стороны Корабельной набережной. Он должен создать единый архитектурный комплекс. Также под вопросом создание мемориально-парковой зоны возле Покровского собора.

Как подчеркнул врио вице-губернатора, собор украсит Владивосток, органично вписавшись в его архитектурный ансамбль.

Ранее «Комсомольская правда» - Владивосток сообщала, что главный купол собора водрузили на место 15 сентября. В церемонии участвовал еще прежний митрополит Приморский Вениамин. Вскоре после этого он сложил с себя сан по состоянию здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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