Последняя пятница марта во Владивостоке будет облачной и прохладной
Сегодня, 29 марта, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков, сообщает Примпогода. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1...-23°C, днем -3...+8°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем южный слабый до умеренного.Температура воздуха ночью -1...-3°C, днем +3...+5°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -4...-6°C, днем +5...+7°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -1...-3°C, днем +5...+7°C.
ИСТОЧНИК KP.RU