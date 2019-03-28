2019-03-28T23:52:52+03:00
Общество

Последняя пятница марта во Владивостоке будет облачной и прохладной

Ветер южный слабый до умеренного
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 29 марта, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков, сообщает Примпогода. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1...-23°C, днем -3...+8°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем южный слабый до умеренного.Температура воздуха ночью -1...-3°C, днем +3...+5°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -4...-6°C, днем +5...+7°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -1...-3°C, днем +5...+7°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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