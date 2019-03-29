2019-03-29T02:28:53+03:00
Общество

Рудневский мост во Владивостоке отремонтируют уже в следующем году

Об этом на заседании гордумы рассказал новый мэр города
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Новоиспеченный мэр Владивостока Олег Гуменюк на заседании гордумы рассказал, когда наконец отремонтируют Рудневский мост.

По его словам, проектно-сметная документация на мост сейчас проходит экспертизу. В этом году им заняться уже не успеют, но в дальнейшем на то, чтобы привести сооружение в порядок из бюджета выделят 200 миллионов рублей. В этом же году и начнутся работы.

Глава города отметил, что в данный момент, несмотря на опасения автомобилистов, мост для движения полностью безопасен.

«Комсомолка» напоминает, капитального ремонта так называемая «рудня» требует уже несколько лет. Все эти годы приморцы просят выделить средства на его реконструкцию. Однако администрация Владивостока поясняет, что в 2019 году деньги в бюджете заложены только на экспертизу, которая покажет, какие именно работы требуется провести на сооружении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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