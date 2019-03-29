Художник Sonny вернется во Владивосток, чтобы нарисовать новое масштабное граффити
Южно-африканский художник Sonny, автор граффити «Амурский леопард» поделился в своем Instagram-аккаунте видеозаписью, на которой техника громит его творение. По мнению Sonny, снос такой масштабной работы – очень мощная визуальная метафора кризиса, с которым сейчас сталкиваются эти животные.
- В дикой природе осталось всего 84 дальневосточных леопардов, - это самая редкая большая кошка в мире. К сожалению, вполне естественно, что эта моя фреска исчезла первой.
Граффитист напомнил читателям о том, как важно поддерживать зоозащитные организации, которые стараются сохранить таких невероятных животных для будущих поколений.
- Большое спасибо жителям Владивостока за все добрые сообщения и поддержку, это было ошеломляюще. Надеюсь, я скоро вернусь, чтобы принести вам более прочную роспись,- написал Sonny в своем посте.
«Комсомолка» напоминает, граффити дальневосточного леопарда Sonny нарисовал в августе 2017 года. На это у него ушло семь дней и 240 литров краски. Фреска была нарисована на стене бывшего корпуса Дальневосточного федерального университета на Аксаковской. 26 марта строители демонтировали достопримечательность.
Отметим, что на месте бывших корпусов расположится музейно-театральный комплекс. В нем будет концертный зал, музей, а также высшая музыкально-театральная школа.
ИСТОЧНИК KP.RU