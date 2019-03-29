2019-03-29T03:35:20+03:00
Общество

Художник Sonny вернется во Владивосток, чтобы нарисовать новое масштабное граффити

Напомним, что его фреску с дальневосточным леопардом на днях снесли
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: Ильдар БатршинФото: Ильдар Батршин
Изменить размер текста:

Южно-африканский художник Sonny, автор граффити «Амурский леопард» поделился в своем Instagram-аккаунте видеозаписью, на которой техника громит его творение. По мнению Sonny, снос такой масштабной работы – очень мощная визуальная метафора кризиса, с которым сейчас сталкиваются эти животные.

- В дикой природе осталось всего 84 дальневосточных леопардов, - это самая редкая большая кошка в мире. К сожалению, вполне естественно, что эта моя фреска исчезла первой.

Граффитист напомнил читателям о том, как важно поддерживать зоозащитные организации, которые стараются сохранить таких невероятных животных для будущих поколений.

- Большое спасибо жителям Владивостока за все добрые сообщения и поддержку, это было ошеломляюще. Надеюсь, я скоро вернусь, чтобы принести вам более прочную роспись,- написал Sonny в своем посте.

«Комсомолка» напоминает, граффити дальневосточного леопарда Sonny нарисовал в августе 2017 года. На это у него ушло семь дней и 240 литров краски. Фреска была нарисована на стене бывшего корпуса Дальневосточного федерального университета на Аксаковской. 26 марта строители демонтировали достопримечательность.

Отметим, что на месте бывших корпусов расположится музейно-театральный комплекс. В нем будет концертный зал, музей, а также высшая музыкально-театральная школа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приморец превратил свой дом в наркопритон и ответит за это
АО «Восточный Порт» в третий раз признано «Лучшей стивидорной компанией» России
В Фокино поймали 42-летнего душителя
Глава Владивостока рассказал, на каком этапе сейчас находится создание кольцевой автодороги - ВКАД
На Русском острове построят торговый комплекс с кинотеатром и тремя ресторанами
Рудневский мост во Владивостоке отремонтируют уже в следующем году
Последняя пятница марта во Владивостоке будет облачной и прохладной
Собор в центре Владивостока сдадут уже осенью
В «Час Земли» во Владивостоке погаснет уличная иллюминация
«Даже сильные и умные люди иногда слабы на денежку»: Сергей Степашин прокомментировал задержание Виктора Ишаева
Геймеры и киберспортсмены Владивостока оценят новую интерактивную платформу
Прокуратура избавила Приморье от десятков коррупционеров
Естественный отбор: владивостокские подростки нашли себе новое опасное развлечение
Пять катеров спалили на популярной базе отдыха в Приморье
Во всех школьных столовых Владивостока уравняли цены
Иномарку во Владивостоке опрокинул пьяный новичок без прав