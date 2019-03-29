На Русском острове построят торговый комплекс с кинотеатром и тремя ресторанами

СЕГОДНЯ 04:11 2019-03-29T04:11:44+03:00

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На Русском острове собираются построить огромный торгово-развлекательный комплекс. В нем разместят рестораны, ЗАГС, кинотеатр – и много чего еще.

Строительством центра займется компания «Полина». Это «дочка» крупнейшего российского девелопера «Крокус Интернешнл», который строил кампус ДВФУ на Русском острове. Представители компании уже подписали инвестиционное соглашение с «Корпорацией развития Дальнего Востока». «Полина» стала резидентом свободного порта Владивосток.

Проект торгово-развлекательного центра обещает быть грандиозным. В двухэтаэжном комплексе площадью 11 тысяч «квадратов» разместятся три ресторана, кинотеатр с несколькими залами, ЗАГС, торговые галереи, офисы, открытые террасы… Под это дело построят и соответствующую инфраструктуру – дороги, подстанции и так далее.

Стоимость проекта оценивают в 1,6 миллиарда рублей. Финансироваться все будет за счет «Крокуса». Сдать торгово-развлекательный комплекс планируют в 2021 году – то есть, по приморским меркам, довольно быстро. Справедливости ради, стоит отметить, что вдохнуть новую жизнь в Русский остров проекту вряд ли удастся. Цивилизация там кончается вместе с Университетским проспектом, который заканчивается недалеко от Ворошиловской батареи. Дальше нет ни нормальных дорог, ни серьезной застройки. Однако для горожан, несомненно, новый ТРЦ будет только в радость.

ИСТОЧНИК KP.RU