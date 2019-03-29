2019-03-29T04:19:24+03:00
Общество

Глава Владивостока рассказал, на каком этапе сейчас находится создание кольцевой автодороги - ВКАД

Олег Гуменюк в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» озвучил примерный план мостов [фото]
Анна ПЛЕТНЕВА
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Предпроектная работа по ВКАДу, как окрестили дорогу, уже велась.Предпроектная работа по ВКАДу, как окрестили дорогу, уже велась.
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В пятницу в гостях у радиостанции «Комсомольская правда» -Приморье» побывал новый мэр дальневосточной столицы Олег Гуменюк. Во время прямого эфира в редакцию позвонила местная жительница Любовь Ивановна, которая поинтересовалась процессом создания кольцевой автодороги во Владивостоке. Точного ответа глава города пока не дал, но некоторые моменты все же прояснил.

По его словам, этот вопрос поднимается на федеральном уровне и уже действительно начал обсуждаться.

- Мы понимаем, что это очень большая программа и очень большие деньги. ВКАД у нас будет с Эгершельда на Елену - мост, и потом мост с Елены на Русский. Пока речь идет только о проектной документации, именно о выделении средств. Программу надо защищать, и это, в первую очередь, будет делать наш губернатор, - ответил Олег Гуменюк.

В свою очередь о необходимости ВКАД заявлял и экс-мэр города Виталий Веркеенко. Он считает, что дорога в обход района Эгершельд позволит решить несколько задач, основная из которых - вывод грузового транспорта из центра города, а значит и снижение заторов на дорогах.

Проект ВКАД. Фото: vlc.

Проект ВКАД. Фото: vlc.

Помощник президента Игорь Левитин с этим высказыванием согласился и поручил рассмотреть его воплощение в формате государственно-частного партнерства.

«Если для города проект ключевой, по ГЧП можно попробовать эту дорогу сделать. Когда будет форум, можно его предлагать. Но тут вам необходимо решить самим, либо дорогу делать, либо переносить портовые мощности. Встречайтесь с портовиками, инвесторами, обсуждайте», - обратился к команде Приморья помощник президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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