В Фокино поймали 42-летнего душителя
Тело 51-летней женщины обнаружили 25 марта 2019 года в квартире дома на улице Комсомольская в Фокино. Было очевидно, что ту задушили. Следственные органы СК РФ по Приморью возбудили уголовное дело об убийстве.
В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий удалось установить подозреваемого. Им оказался 42-летний знакомый потерпевшей.
По версии следствия, в ночь с 23 на 24 марта 2019 года он поссорился с потерпевшей. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину, а потом ее задушил.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявления обвинения.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU