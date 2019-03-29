В Фокино поймали 42-летнего душителя

СЕГОДНЯ 05:11 2019-03-29T05:11:39+03:00

Мужчина избил свою знакомую, а потом задушил

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Тело 51-летней женщины обнаружили 25 марта 2019 года в квартире дома на улице Комсомольская в Фокино. Было очевидно, что ту задушили. Следственные органы СК РФ по Приморью возбудили уголовное дело об убийстве.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий удалось установить подозреваемого. Им оказался 42-летний знакомый потерпевшей.

По версии следствия, в ночь с 23 на 24 марта 2019 года он поссорился с потерпевшей. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину, а потом ее задушил.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявления обвинения.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU