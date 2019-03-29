2019-03-29T05:27:46+03:00
Общество

АО «Восточный Порт» в третий раз признано «Лучшей стивидорной компанией» России

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АО «Восточный Порт» стало победителем конкурса «Лучшая стивидорная компания - 2018», организованного Ассоциацией морских торговых портов.

Конкурсная комиссия оценила работу крупнейшего угольного стивидора России в 2018 году на 46 баллов из 48 возможных. Наивысшие показатели получены по таким критериям как «объем грузопереработки», «инвестиции в производство», «экологический менеджмент», «природоохранные мероприятия», «прибыль компании». Всего в конкурсе приняли участие 23 стивидорные компании страны.

«Победа в столь авторитетном конкурсе – очень высокая оценка работы АО «Восточный Порт». Максимальные баллы, полученные по разным критериям, подтверждают эффективность комплексного развития – от постоянного обновления оборудования до широкомасштабной программы по охране окружающей среды. Примечательно, что данную почетную награду наш коллектив получает уже в третий раз за последние пять лет. Это свидетельство правильности нашей стратегии и серьезный стимул для дальнейшей плодотворной работы», - отметил Управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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