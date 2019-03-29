2019-03-29T05:44:32+03:00
Общество

Приморец превратил свой дом в наркопритон и ответит за это

Прокурор города направил в суд уголовное дело
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Житель Артема предстанет вскоре предстанет перед судом. Прокурор города направил в суд уголовное дело о систематическом предоставлении помещений для потребления наркотических средств.

По версии следствия, с мая по ноябрь 2018 года фигурант дела предоставлял свое жилье наркоманам, практически превратив его в наркопритон.

Преступные деяния выявили и пресекли сотрудники ОНК ОМВД России по Артему.

Дело направлено в суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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