Приморец превратил свой дом в наркопритон и ответит за это

СЕГОДНЯ 05:44 2019-03-29T05:44:32+03:00

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Житель Артема предстанет вскоре предстанет перед судом. Прокурор города направил в суд уголовное дело о систематическом предоставлении помещений для потребления наркотических средств.

По версии следствия, с мая по ноябрь 2018 года фигурант дела предоставлял свое жилье наркоманам, практически превратив его в наркопритон.

Преступные деяния выявили и пресекли сотрудники ОНК ОМВД России по Артему.

Дело направлено в суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU