Приморец превратил свой дом в наркопритон и ответит за это
Прокурор города направил в суд уголовное дело
Фото: архив "КП"
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Житель Артема предстанет вскоре предстанет перед судом. Прокурор города направил в суд уголовное дело о систематическом предоставлении помещений для потребления наркотических средств.
По версии следствия, с мая по ноябрь 2018 года фигурант дела предоставлял свое жилье наркоманам, практически превратив его в наркопритон.
Преступные деяния выявили и пресекли сотрудники ОНК ОМВД России по Артему.
Дело направлено в суд на рассмотрение.
ИСТОЧНИК KP.RU