В Приморье с рельсов сошло пять вагонов

СЕГОДНЯ 07:08 2019-03-29T07:08:52+03:00

Пострадавших в результате аварии не было

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В Приморье произошла авария на железной дороге. С путей в Шкотовском районе сошло сразу несколько вагонов грузового поезда.

Произошло все на железнодорожной станции близ поселка Смоляниново. Во время маневровых работ там с рельсов ушло сразу пять пустых вагонов. Как сообщают очевидцы, ЧП случилось из-за того, что состав как следует не закрепили. В пресс-службе приморского филиала «РЖД» сообщили, что пострадавших в результате происшествия нет.

– Угрозы экологии нет. Рельсы в результате схода вагонов не повредились. На движение пассажирских поездов данное происшествие также не повлияло, – пояснили железнодорожники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/699954" frameborder="0"></iframe> В Приморье с рельс сошли вагоны.

Последствия ЧП уже ликвидировали. Это удалось сделать весьма оперативно из-за того, что вагоны не перевернулись.

Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются специалисты. Не исключено, что виновного в произошедшем накажут штрафом или выговором.

ИСТОЧНИК KP.RU