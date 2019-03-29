2019-03-29T07:08:52+03:00
Происшествия

В Приморье с рельсов сошло пять вагонов

Пострадавших в результате аварии не было
Пётр КАМУШКИН
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ЧП произошло в ходе маневровых работЧП произошло в ходе маневровых работФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Приморье произошла авария на железной дороге. С путей в Шкотовском районе сошло сразу несколько вагонов грузового поезда.

Произошло все на железнодорожной станции близ поселка Смоляниново. Во время маневровых работ там с рельсов ушло сразу пять пустых вагонов. Как сообщают очевидцы, ЧП случилось из-за того, что состав как следует не закрепили. В пресс-службе приморского филиала «РЖД» сообщили, что пострадавших в результате происшествия нет.

– Угрозы экологии нет. Рельсы в результате схода вагонов не повредились. На движение пассажирских поездов данное происшествие также не повлияло, – пояснили железнодорожники.

В Приморье с рельс сошли вагоны.

Последствия ЧП уже ликвидировали. Это удалось сделать весьма оперативно из-за того, что вагоны не перевернулись.

Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются специалисты. Не исключено, что виновного в произошедшем накажут штрафом или выговором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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