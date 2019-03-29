В Приморье с рельсов сошло пять вагонов
В Приморье произошла авария на железной дороге. С путей в Шкотовском районе сошло сразу несколько вагонов грузового поезда.
Произошло все на железнодорожной станции близ поселка Смоляниново. Во время маневровых работ там с рельсов ушло сразу пять пустых вагонов. Как сообщают очевидцы, ЧП случилось из-за того, что состав как следует не закрепили. В пресс-службе приморского филиала «РЖД» сообщили, что пострадавших в результате происшествия нет.
– Угрозы экологии нет. Рельсы в результате схода вагонов не повредились. На движение пассажирских поездов данное происшествие также не повлияло, – пояснили железнодорожники.
В Приморье с рельс сошли вагоны.
Последствия ЧП уже ликвидировали. Это удалось сделать весьма оперативно из-за того, что вагоны не перевернулись.
Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются специалисты. Не исключено, что виновного в произошедшем накажут штрафом или выговором.
ИСТОЧНИК KP.RU