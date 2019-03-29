2019-03-29T07:14:43+03:00
Общество

В Приморье неуч-водитель стал виновником смертельной аварии

ДТП произошло в районе 33 км автодороги Дальнереченск - Ариадное - Уборка
Софья КУЧИНА
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Водитель не проходил обучения на праваВодитель не проходил обучения на праваФото: 25.mvd.ru
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Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Дальнереченском районе.

По информации пресс-службы УМВД по Приморью, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» поступило сообщение «перевертыше» в районе 33 км автодороги Дальнереченск - Ариадное - Уборка. ДТП произошло в светлое время суток на участке дороги с грунтовым покрытием.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что 28-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2» ехал со стороны города Дальнереченска в направлении села Ракитное. Не справившись с управлением, мужчина «улетел» в кювет и перевернулся. Кроме водителя в салоне «Тойоты» находились двое пассажиров.

В аварии погиб 29-летний пассажир, сидевший на заднем сидении авто. 25-летний мужчина, сидевший рядом с водителем, пройдет амбулаторное лечение. Водитель не пострадал.

К слову, полиция установила, что водитель «Тойоты» не проходил обучения на право управления транспортным средством.

По факту происшествия проводится проверка. По её результатам примут решение в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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