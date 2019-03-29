2019-03-29T09:05:32+03:00
Общество

«Юпи» из апельсина с медузой изобрели ученые ДВФУ

Концентрированный напиток обладает высокими антирадикальными и антиоксидантными свойствами
Софья КУЧИНА
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Фото: пресс-служба ДВФУФото: пресс-служба ДВФУ
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Концентрированный напиток из цитрусовых и добавки из тихоокеанской медузы ропилемы разработали ученые ДВФУ. Как сообщает пресс-служба университета, если развести порошок в воде – это будет обычный фруктовый сок. Однако содержание аминосахаров, витаминов, флавоноидов, минеральных веществ и антиоксидантов в нем гораздо выше, чем в аналогичных по форме напитках.

По словам разработчиков, народы Восточной Азии уже давно используют в пищевых технологиях ропилему. Им проще – медуза обитает как раз у побережий Китая, Кореи и Японии. В водах Приморья она появляется только во время теплого сезона. Так что наши биотехнологи собирали сырье для экспериментов и создания смеси в октябре.

В разработке приморской версии «Юпи» принимали участие доцент ШБМ Яна Дубняк и научный сотрудник Тихоокеанского института биоорганической химии Дальневосточного отделения Российской академии наук Геннадий Набережных.

- Добавку из медузы мы получаем путем переработки ее тканей с помощью ферментного препарата химотрипсина. Из одного килограмма медузы получается 1,8 грамм порошка, в составе сухой смеси добавка из медузы составляет от 7 до 15 %, а в самом напитке — 1,5-3 %, - уточняет один из авторов разработки, доцент Школы биомедицины (ШБМ) ДВФУ Александра Юферова.

Также в концентрате есть цитрусовые добавки, подсластитель и ароматизатор. Энергетическая ценность одной порции напитка (200 мл) составляет около 80 килокалорий.

Специалисты утверждают,что новый продукт - необычайно полезен. Добавка из медузы содержит аминосахара, которые выполняют специфические функции в организме, входя в состав слизистых веществ, стекловидного тела глаза, синовиальной жидкости суставов, регулируют, свертываемость крови, играют важную роль при некоторых инфекционных заболеваниях. Сочетание животного и растительного компонентов делает антирадикальную и антиоксидантную активность выше в 10 раз. Порошковая форма же позволит напитку долго храниться.

«Комсомолка» отмечает, что на изобретение уже оформлено несколько патентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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