Экс-глава Хасанского района заплатит 6 миллионов за превышение должностных полномочий
Экс-главу Хасанского муниципального района осудили за превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморьч.
Суд установил, что фигурант уголовного дела незаконно отчуждал земли муниципальных образований по льготной выкупной цене. В связи с необоснованным применением льготного порядка расчета выкупаемых земель бюджетам поселений причинен многомиллионный ущерб.
За содеянное чиновник лишился свободы. Наказание он отбывает в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
Также, прокурор обратился к суду в порядке порядке гражданского судопроизводства с иском о взыскании с осужденного 6 миллионов рублей ущерба. На имущество осужденного (земельные участки и автомобиль) наложили арест в обеспечительных целях. Хасанский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда решение суда первой инстанции осталось без изменения.
Судебное постановление считается вступившим в законную силу. Его исполнение контролирует прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU