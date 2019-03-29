2019-03-29T09:28:00+03:00
Общество

Экс-глава Хасанского района заплатит 6 миллионов за превышение должностных полномочий

За отчуждение земель по льготной цене чиновник отбывает наказание в исправительной колонии
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Экс-главу Хасанского муниципального района осудили за превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморьч.

Суд установил, что фигурант уголовного дела незаконно отчуждал земли муниципальных образований по льготной выкупной цене. В связи с необоснованным применением льготного порядка расчета выкупаемых земель бюджетам поселений причинен многомиллионный ущерб.

За содеянное чиновник лишился свободы. Наказание он отбывает в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Также, прокурор обратился к суду в порядке порядке гражданского судопроизводства с иском о взыскании с осужденного 6 миллионов рублей ущерба. На имущество осужденного (земельные участки и автомобиль) наложили арест в обеспечительных целях. Хасанский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда решение суда первой инстанции осталось без изменения.

Судебное постановление считается вступившим в законную силу. Его исполнение контролирует прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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