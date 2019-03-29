В Приморье упали цены на курицу и яйца
Губернатор считает, что поддержка социально незащищенных категорий граждан - прямая обязанность власти
В Приморье низкие цены на курицу и яйцаФото: primorsky.ru
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В департаменте лицензирования и торговли сообщили, что в Приморье упали цены на яйца и курицу.
Прямо сейчас в супермаркете «Михайловский» килограмм курицы можно приобрести за 160 рублей. В супермаркетах сети «Реми десяток яиц стоит 70 рублей, в «Михайловском» - 79.
В «Реми», отмечает ведомство, свинина стоит 227 рублей за кило, молоко – 59 рублей за литр.
Кортофель и яблоки дешевле всего в сети «Фреш 25», цены на них 24 и 69 рублей соответственно.
Отметим, что поддержка социально незащищенных категорий граждан, по мнению губернатора Олега Кожемяко – это прямая обязанность власти.
ИСТОЧНИК KP.RU