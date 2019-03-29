2019-03-29T10:44:07+03:00
Происшествия

Подозреваемых в убийстве парня из-за 90 тысяч рублей арестовали

За решеткой молодые люди 15 и 25 лет проведут два месяца
Анна ПЛЕТНЕВА
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Решение вынес Артемовский городской суд Приморского края.Решение вынес Артемовский городской суд Приморского края.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Артемовский городской суд избрал меру пресечения для двух молодых людей. Парней 16 и 25 лет подозревают в жестоком убийстве.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала об инциденте, который произошел в Приморье накануне. В понедельник, 25 марта, в Уссурийске пропал модой человек. Сам он работал торговым представителем, два раза в неделю ездил в Артем. Вечером, когда мужчина, судя по всему, уже собирался в сторону дома, он внезапно пропал со связи. Друзья парня забили тревогу и разослали ориентировки по всем местным WhatsApp-группам.

На следующий день все там же в Артеме автомобиль торгового представителя нашли. Транспорт, стоявший в безлюдном месте, выгорел дотла. В багажнике специалисты обнаружили останки человека. Это и был погибший 28-летний парень, которого с вечера искали товарищи.

Подозреваемыми в этом громком деле стали 16-летний подросток и его 25-летний товарищ. По неофициальной версии, они убили мужчину из-за 90 тысяч рублей. Старший помощник руководителя следственного управления СКР России по Приморскому краю Аврора Римская сообщила, что на сегодняшний день парней арестовали на два месяца. Такое решение вынес Артемовский городской суд Приморского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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