2019-03-29T11:30:20+03:00
Общество

Аэропорт Владивостока переходит на летнее расписание

Самолеты будут чаще летать в Китай, Японию и Новосибирск
Оксана КИСЕЛЁВА
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Самолеты из Приморья будут чаще летать в Китай, Японию и НовосибирскСамолеты из Приморья будут чаще летать в Китай, Японию и НовосибирскФото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
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В воскресенье 31 марта международный аэропорт Владивосток перейдет на летнее расписание полетов. Впервые начнется регулярное авиасообщение с Тайванем. Больше рейсов появится из Приморья в Японию, Республику Корея, Китай и несколько российских городов.

- Уже в апреле авиакомпания JEJUair открывает регулярный рейс Владивосток - Муан с частотой полетов четыре раза в неделю на Boeing 737. Южнокорейский перевозчик планирует увеличение частоты рейсов в Сеул. Продолжат выполнять регулярные рейсы в Сеул, Пусан и Тэгу авиакомпании «Аврора», S7 Airlines, Korean Airlines, Jeju Air, Eastar Jet, T’Way Air и Air Busan, - сообщила «Комсомольской правде» пресс-секретарь воздушной гавани Ирина Присяжнюк.

По сравнению с прошлым летним сезоном в два раза станет больше рейсов в Японию. Самолеты из Владивостока принимают аэропорты Токио, Осаки, Саппоро.

Также почти на 100% увеличится количество рейсов в столицу ТаиландаБангкок с населением больше 5 миллионов человек, королевской резиденцией, планетарием и китайским рынком.

На внутрироссийских линиях перевозчики продолжат работать на таких направлениях как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, Хабаровск, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Магадан, Чита, Улан-Удэ. С июня добавится рейсов в Якутск. «Уральские авиалинии» вновь будут два раза в неделю отправляться из Владивостока в Краснодар, а компания «Аврора» - шесть раз в неделю в Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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