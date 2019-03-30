Во Владивостоке водитель джипа поколотил дерзких подростков

СЕГОДНЯ 04:16 2019-03-30T04:16:58+03:00

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Нетривиальным дорожным конфликтом отметился накануне Владивосток. Водитель джипа подрался с двумя подростками, которые нарушали правила дорожного движения.

Произошла эта история в пригороде приморской столицы, недалеко от Лесного кладбища. Два подростка ехали на мопедах со стороны города. Парни нарушали все возможные правила дорожного движения – совершали опасные маневры, виляли по трассе, вставали «на козла». Все едва не закончилось трагедией: малолетние байкеры чуть не угодили под колеса джипа Toyota Land Cruiser. Водитель внедорожника сделал подросткам замечание – а те просто послали его по известному адресу. Автомобилист решил наказать ребят за такую дерзость – и прижал мопедистов к обочине. Перепалка переросла в драку, в которой досталось как подросткам, так и водителю джипа. Конфликт пришлось разруливать полицейским.

Чем закончится эта история, сказать сложно. Однако есть большая вероятность, что водитель джипа может «налипнуть» на штраф – в конце концов, бить людей (даже самых наглых) закон не разрешает.

ИСТОЧНИК KP.RU