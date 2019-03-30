2019-03-30T04:16:58+03:00
Общество

Во Владивостоке водитель джипа поколотил дерзких подростков

Малолетние байкеры сами спровоцировали дорожный конфликт
Пётр КАМУШКИН
Поделиться:
Разнимать водителя и мопедистов пришлось полиции. На снимке - транспортные средства участников конфликтаРазнимать водителя и мопедистов пришлось полиции. На снимке - транспортные средства участников конфликтаФото: dps_vl
Изменить размер текста:

Нетривиальным дорожным конфликтом отметился накануне Владивосток. Водитель джипа подрался с двумя подростками, которые нарушали правила дорожного движения.

Произошла эта история в пригороде приморской столицы, недалеко от Лесного кладбища. Два подростка ехали на мопедах со стороны города. Парни нарушали все возможные правила дорожного движения – совершали опасные маневры, виляли по трассе, вставали «на козла». Все едва не закончилось трагедией: малолетние байкеры чуть не угодили под колеса джипа Toyota Land Cruiser. Водитель внедорожника сделал подросткам замечание – а те просто послали его по известному адресу. Автомобилист решил наказать ребят за такую дерзость – и прижал мопедистов к обочине. Перепалка переросла в драку, в которой досталось как подросткам, так и водителю джипа. Конфликт пришлось разруливать полицейским.

Чем закончится эта история, сказать сложно. Однако есть большая вероятность, что водитель джипа может «налипнуть» на штраф – в конце концов, бить людей (даже самых наглых) закон не разрешает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24