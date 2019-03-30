Приморский пенсионер протаранил автозаправку
В пригороде Находки накануне произошло крайне нелепое ДТП – которое чудом обошлось без жертв. Престарелый водитель за рулем легковушки протаранил автозаправку.
Произошло все в поселке Врангель. 80-летний местный житель за рулем Toyota Caldina ехал по улице Береговой. В какой-то момент дедушка потерял управление. Что стало этому причиной, не очень ясно: может, ему стало плохо, может – пенсионер просто задумался за рулем. Как бы то ни было, легковушка вломилась на заправку, наехала на колонку и столкнулась с заправлявшимся эвакуатором. «Калдине» серьезно досталось. Пострадал и пенсионер – он разбил лицо. Правда, не очень сильно.
ДТП на автозаправке, Приморье, поселок Врангель.
Пострадавших в происшествии, к счастью, не было – а ведь автозаправка является местом повышенной опасности. Если бы что-то пошло по-другому, ДТП могло закончиться пожаром или взрывом. Но – обошлось, и это не может не радовать.
Сейчас в произошедшем разбираются полицейские. Как сообщили в пресс-службе приморского управления ГИБДД, по факту аварии началась проверка. Стражи порядка намерены выяснить, что же послужило причиной этой странной аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU