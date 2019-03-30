2019-03-30T07:17:38+03:00
Общество

Приморская актриса сыграла в экранизации Стивена Кинга

Короткометражка "Пустите детей" несколько дней назад появилась в Сети
Пётр КАМУШКИН
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В фильме Татьяна Кузнецова играет запуганную учительницу. Фото: youtube.comВ фильме Татьяна Кузнецова играет запуганную учительницу. Фото: youtube.com
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Актриса из Приморья сыграла главную роль в фильме по мотивам рассказа Стивена Кинга. Короткометражку «Пустите детей», снятую сыном актера Александра Домогарова, на днях опубликовали в Сети.

Александр Домогаров-младший решил стать режиссером ужастиков. В кинотеатрах, например, недавно вышел его фильм «Пиковая дама: Зазеркалье». А теперь он опубликовал в Сети свой режиссерский дебют – короткометражку «Пустите детей». Получасовой фильм ужасов снят по мотивам рассказа Стивена Кинга. Права на экранизацию обошлись молодому режиссеру всего в 1 доллар – за эту символическую сумму они предлагались на сайте писателя.

«Пустите детей» рассказывает о строгой учительнице начальных классов. Пожилому преподавателю вдруг начинает казаться, что ученики в ее классе больше не дети, а ужасные чудовища. Она всё никак не может понять, что ей привиделось, а что происходит на самом деле.

Главную роль в картине исполнила актриса Татьяна Кузнецова – уроженка приморского города Артема. На момент съемок ей был 71 год. Самой известной ее работой является роль Анжелы Олеговны в сериале «Солдаты» - там она снималась в «нулевых».

ИСТОЧНИК KP.RU

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