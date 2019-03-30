В Приморье появился новый способ «развода» по телефону

СЕГОДНЯ 08:14 2019-03-30T08:14:50+03:00

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Новый вид мошенничества появился в Приморье. Неизвестные злоумышленники начали терроризировать наивных продавцов из Уссурийска.

О схеме «развода» рассказала одна из подписчиц уссурийского блогера Марка Чернослива – тоже продавщица. Как пояснила девушка, мошенники звонят в магазины, где стоят терминалы оплаты телефона. Они звонят на стационарный телефон торговой точки и представляются сотрудниками компании, обслуживающей терминал.

– Они говорят, что них якобы какое-то ежегодное обновление системы терминала. А сотрудник сам приехать не может. Сначала я набирала «Билайн» и какой-то номер. Затем меня попросили приготовить купюры от 1000до 50 руб и обратно до 1000. И после каждой купюры просили называть ему сумму комиссии на экране, - рассказала девушка.

Фактически продавщица просто отправляла деньги на счет мошенника. Злоумышленник уверял, что эти деньги терминал потом вернет – но этого, конечно, не произошло. Лишь спустя двадцать минут девушка поняла, что ее обманули. По словам горожанки, в одном из городских магазинов продавщица таким образом перевела мошенникам 19 тысяч рублей. В общем, продавцам в Приморье стоит явно быть осмотрительнее – и, конечно же, сообщать сотрудникам полиции о подобных звонках.

ИСТОЧНИК KP.RU