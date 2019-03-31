Во Владивостоке произошла массовая авария с участием пожарной машины

СЕГОДНЯ 02:31 2019-03-31T02:35:11+03:00

Один из автолюбителей не пропустил, спешащих на вызов спасателей [фото, видео]

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Массовая авария разыгралась накануне вечером на центральной дороге приморской столицы. Четыре машины, включая пожарную, оказались участниками ДТП на Авангарде. Как стало известно «Комсомолке», пострадал один человек.

Автомобиль виновника аварии. Фото: Ak_vdk; dps_vl

Невнимательность и нарушение ПДД привели к массовому столкновению авто в районе дома №106 на Светланской. Свидетели уверяют, что виновником аварии стал водитель Honda Fit, двигавшийся с довольно приличной скоростью со стороны центра города. По какой-то причине автомобилист, не пропустил пожарную машину, выезжающую с проблесковыми маячкам и сиреной с Дальзаводской. Рулевой Honda попытался затормозить, но момент оказался упущен. Мужчина резко вывернул руль и выехал на встречную полосу, где в это время стоял Suzuki Swift, пропуская спецтранспорт. Удар оказался лобовым, к тому же малолитражку развернуло и откинуло на Lexus.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/700305" frameborder="0"></iframe> Массовое ДТП Владивосток.Видео: Ak_vdk

В результате аварии пострадала девушка, находящаяся в Suzuki Swift. Во всех подробностях дорожного инцидента теперь предстоит разобраться специалистам.

Suzuki Swift отбросило на Lexus. Фото: Ak_vdk; dps_vl

Honda Fit выехала на встречную полосу. Фото: Ak_vdk; dps_vl

ИСТОЧНИК KP.RU