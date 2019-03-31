Во Владивостоке произошла массовая авария с участием пожарной машины
Массовая авария разыгралась накануне вечером на центральной дороге приморской столицы. Четыре машины, включая пожарную, оказались участниками ДТП на Авангарде. Как стало известно «Комсомолке», пострадал один человек.
Автомобиль виновника аварии. Фото: Ak_vdk; dps_vl
Невнимательность и нарушение ПДД привели к массовому столкновению авто в районе дома №106 на Светланской. Свидетели уверяют, что виновником аварии стал водитель Honda Fit, двигавшийся с довольно приличной скоростью со стороны центра города. По какой-то причине автомобилист, не пропустил пожарную машину, выезжающую с проблесковыми маячкам и сиреной с Дальзаводской. Рулевой Honda попытался затормозить, но момент оказался упущен. Мужчина резко вывернул руль и выехал на встречную полосу, где в это время стоял Suzuki Swift, пропуская спецтранспорт. Удар оказался лобовым, к тому же малолитражку развернуло и откинуло на Lexus.
Массовое ДТП Владивосток.Видео: Ak_vdk
В результате аварии пострадала девушка, находящаяся в Suzuki Swift. Во всех подробностях дорожного инцидента теперь предстоит разобраться специалистам.
Suzuki Swift отбросило на Lexus. Фото: Ak_vdk; dps_vl
Honda Fit выехала на встречную полосу. Фото: Ak_vdk; dps_vl
ИСТОЧНИК KP.RU