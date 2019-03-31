2019-03-31T04:17:09+03:00
Происшествия

В Партизанске загорелся торговый павильон на центральном рынке

Пожарные предотвратили распространение огня на другие строения [видео]
Милана СОКОЛ
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Спасатели всегда готовы прийти на помощьСпасатели всегда готовы прийти на помощьФото: Милана СОКОЛ
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В приморском городе Партизанск в воскресный выходной произошел пожар на центральном рынке. Очевидцы сообщили о возгорании одного из павильонов. Как стало известно «Комсомолке», благодаря оперативным действиям пожарных обошлось без серьезных последствий.

Тревожный вызов о пожаре в торговом павильоне на Замараева, поступил в 08:41. Спустя 2 минуты к месту ЧП уже прибыли первые пожарные расчёты. Руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов, рассказал журналисту «КП»-Владивосток», что пожар удалось локализовать в 08:46, а спустя 5 минут ликвидировать открытое горение. Сейчас брандмейстеры занимаются осмотром и проливкой конструкций. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В тушении приняли участие 15 человек и 4 единицы техники. Пострадавших и погибших нет. Благодаря своевременному вызову специалистов, огонь не перекинулся на другие строения.

Пожар в Партизанске.Видео: dpskontrol_125rus

«Комсомольская правда» писала о масштабном пожаре на рынке в Уссурийске. Тогда оказалось охвачено огнём сразу несколько торговых павильонов. Владельцы сгоревших зданий понесли существенные убытки.

«Горит китайский рынок!»: в Уссурийске тушат крупный пожар

ИСТОЧНИК KP.RU

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