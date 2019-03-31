2019-03-31T08:00:31+03:00
Общество

Во Владивостоке разыскивают вора в «треуголке»

Молодой мужчина ограбил один из цветочных магазинов в центре города
Милана СОКОЛ
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Полиция разыскивает подозреваемого. Фото: УМВД России по ВладивостокуПолиция разыскивает подозреваемого. Фото: УМВД России по Владивостоку
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Приморские полицейские разыскивают злоумышленника, который ограбил один из цветочных магазинов во Владивостоке. Молодой вор смог похитить деньги, после чего скрылся. Парня, подходящего под описание, удалось запечатлеть на видео.

Заявление о пропаже денег поступило в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку от продавца цветочного магазина, расположенного во Фрунзенском районе. Сотрудник рассказал, что лишился выручки после посещения торговой точки неизвестным мужчиной. Полицейские провели оперативно-розыскных мероприятия, во время которых изъяли видео с камер наблюдения с рядом стоящих зданий. На кадры видео попал молодой человек, который может быть причастен к преступлению.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Владивостоку, на вид подозреваемому 25-30 лет. У злоумышленника европейская внешность, средний рост, худощавое телосложение.

Был одет: пальто черного цвета, светлый шарф, на голове кепка, по типу «треуголка», с мехом, ботинки черного цвета со светлой окантовкой подошвы.

На данный момент полицейские продолжают поиски преступника. Сотрудники органов внутренних дел просят всех, кто узнал подозреваемого или располагает информацией о его местонахождении, обратиться в УМВД России по городу Владивостоку: г. Владивосток, ул. Военное шоссе 24, по телефону: 8 963 515 7674. Не исключено, что от действий гражданина пострадали и другие жители города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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