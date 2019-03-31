2019-03-31T11:56:55+03:00
Происшествия

Груженый скальником самосвал протащил за собой авто во Владивостоке

Водитель большегруза не заметил помеху в виде микроавтобуса [фото, видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Автомобиль угодил в леера. Фото:Dps_vl; AK_VDKАвтомобиль угодил в леера. Фото:Dps_vl; AK_VDK
Изменить размер текста:

Серьезная авария, ставшая причиной внушительной пробки, произошла во второй половине дня, в районе Чуркина во Владивостоке. Невнимательность водителя большегруза привела к порче попутного авто, поломке городского имущества и травмам пожилого мужчины.

Авария с участием самосвала и микроавтобуса случилась рядом с домом № 275А на улице Калинина. «Микрик» выезжал со стороны Надибаидзе, в то время как по главной дороге двигался большегруз. Свидетели уверяют, что крупногабаритная машина попросту зацепила крюком более мелкого собрата за переднюю дверь. При этом водитель самосвала продолжил путь, не замечая невольного преследователя. Образовавшийся прицеп угодил прямиком в леера, после преодоления нескольких десятков метров. Виновник ДТП проехал еще около 300 метров, прежде чем узнал о произошедшем и остановился.

Самосвал протащил за собой микроавтобус.Видео:dpscontrol125rus

В результате дорожного инцидента пострадал водитель микроавтобуса. Первыми к пожилому автомобилисту поспешили очевидцы, а после квалифицированную помощь водителю оказали врачи. В подробностях аварии разбираются полицейские.

Большегруз зацепился за переднюю дверь микроавтобуса. Фото: Dps_vl; AK_VDK

Большегруз зацепился за переднюю дверь микроавтобуса. Фото: Dps_vl; AK_VDK

Аварию спровоцировал водитель самосвала. Фото:Dps_vl; AK_VDK

Аварию спровоцировал водитель самосвала. Фото:Dps_vl; AK_VDK

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владивостоке разыскивают вора в «треуголке»
Лобовое ДТП в Приморье закончилось пожаром
В Партизанске загорелся торговый павильон на центральном рынке
Одну из главных транспортных артерий Владивостока заблокировала фура
Во Владивостоке произошла массовая авария с участием пожарной машины
Март попрощается с приморцами снегом и дождем
В Приморье появился новый способ «развода» по телефону
Приморская актриса сыграла в экранизации Стивена Кинга
Приморский пенсионер протаранил автозаправку
Во Владивостоке водитель джипа поколотил дерзких подростков
Ночью на Русском острове произошла жесткая авария
Аэропорт Владивостока переходит на летнее расписание
Подозреваемых в убийстве парня из-за 90 тысяч рублей арестовали
Зэкам, сбежавшим из приморской колонии, ужесточили наказания
На Приморье идет небольшой апрельский снег
В Приморье упали цены на курицу и яйца
Экс-глава Хасанского района заплатит 6 миллионов за превышение должностных полномочий