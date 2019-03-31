Груженый скальником самосвал протащил за собой авто во Владивостоке

СЕГОДНЯ 11:51 2019-03-31T11:56:55+03:00

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Серьезная авария, ставшая причиной внушительной пробки, произошла во второй половине дня, в районе Чуркина во Владивостоке. Невнимательность водителя большегруза привела к порче попутного авто, поломке городского имущества и травмам пожилого мужчины.

Авария с участием самосвала и микроавтобуса случилась рядом с домом № 275А на улице Калинина. «Микрик» выезжал со стороны Надибаидзе, в то время как по главной дороге двигался большегруз. Свидетели уверяют, что крупногабаритная машина попросту зацепила крюком более мелкого собрата за переднюю дверь. При этом водитель самосвала продолжил путь, не замечая невольного преследователя. Образовавшийся прицеп угодил прямиком в леера, после преодоления нескольких десятков метров. Виновник ДТП проехал еще около 300 метров, прежде чем узнал о произошедшем и остановился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/700350" frameborder="0"></iframe> Самосвал протащил за собой микроавтобус.Видео:dpscontrol125rus

В результате дорожного инцидента пострадал водитель микроавтобуса. Первыми к пожилому автомобилисту поспешили очевидцы, а после квалифицированную помощь водителю оказали врачи. В подробностях аварии разбираются полицейские.

Большегруз зацепился за переднюю дверь микроавтобуса. Фото: Dps_vl; AK_VDK

Аварию спровоцировал водитель самосвала. Фото:Dps_vl; AK_VDK

ИСТОЧНИК KP.RU