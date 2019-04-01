Апрель удивил Владивосток снегом

СЕГОДНЯ 00:44 2019-04-01T00:44:12+03:00

Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен слабый снег с вероятностью 30%

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Сегодня, 1 апреля, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления.

В крае переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, вероятность 90%. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура -3... +8°C.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен слабый снег с вероятностью 30%. Ветер северо-западный, западный умеренный, во второй половине до сильного. Температура +3...+5°C.

В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой снег с вероятностью 30%. Ветер южный, слабый до умеренного, во второй половине западный умеренный. Температура +4...+6°C.

В Находке переменная облачность, вечером возможны слабые осадки с вероятностью 30%. Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного, вечером до сильного. Температура воздуха ночью +4...+6°C.

ИСТОЧНИК KP.RU