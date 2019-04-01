Гибелью солдата в Приморье занялись следователи

СЕГОДНЯ 01:03 2019-04-01T01:03:27+03:00

Информация о гибели 18-летнего солдата появилась на странице челябинской правозащитницы в Facebook Валерии Приходько

Изменить размер текста: A A

Комиссия командования Восточного военного округа и правоохранительные органы расследуют обстоятельства гибели солдата из воинской части в Уссурийске.

— По предварительным данным смерть военнослужащего наступила в результате суицида. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, — сообщили в пресс-службе ВВО.

Проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей в Уссурийске проводит комиссия командования ВВО совместно с правоохранительными органами.

Как сообщает «Интерфакс — Дальний Восток», информация о гибели 18-летнего солдата появилась на странице челябинской правозащитницы в Facebook Валерии Приходько. Она написала, что по просьбе матери военнослужащего, обратилась в Минобороны, Главную военную прокуратуру и к командующему ВВО с просьбой расследовать гибель солдата.

ИСТОЧНИК KP.RU