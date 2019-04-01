Дальневосточные гектары в Приморье раздают сотнями

СЕГОДНЯ 01:25 2019-04-01T01:25:25+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала года в Приморье выдано более 600 земельных участков по программе «Дальневосточный гектар».

Как сообщили в краевом департаменте земельных и имущественных отношений, общее количество наделов в крае уже превысило 14 тысяч. Среди владельцев «программных» участков — жители 81 региона России, из них около 90% приморцы.

— Участники достаточно быстро обживают свои участки. Первым делом строят дома, как правило, после этого начинают развивать на территории собственный бизнес. Они организуют фермерские хозяйства, сыроварни, занимаются пчеловодством, пекут хлеб и открывают небольшие турбазы, каждый проект индивидуален, — рассказал заместитель директора департамента Алексей Ляйфер.

Напомним, закон о дальневосточном гектаре вступил в силу в июне 2016 года, предоставив право получить бесплатно участок земли всем жителям России. Самым результативным с начала действия программы стал 2018 год — за этот период в крае было выдано более шести тысяч земельных участков.

В Приморье участникам программы «Дальневосточный гектар» предлагается около 20 мер поддержки, которые касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

Желающие оформить земельный участок могут обратиться Центр получателей дальневосточного гектара, который расположен по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14 (холл 1 этажа). Также обратиться за консультацией можно по телефону: 8 (423) 200-95-85.

ИСТОЧНИК KP.RU