2019-04-01T02:02:17+03:00
Общество

Полиция Приморья позаботилась о детях погибших товарищей

Дети с большим интересом смотрели необыкновенное этно-шоу со спецэффектами и сложными трюками
Игорь СОРОКИН
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УМВД по ПриморьюУМВД по Приморью
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Сотрудники полиции Приморья организовали досуг детей погибших коллег в дни весенних каникул

Сотрудники отдела морально-психологического обеспечения управления по работе с личным составом УМВД по Приморскому краю организовали поход детей погибших и травмировавшихся сотрудников во владивостокский цирк в дни весенних каникул.

Как рассказали в краевом УМВД, на мероприятии присутствовало 15 детей, а также 14 представителей несовершеннолетних.

Дети с большим интересом смотрели необыкновенное этно-шоу со спецэффектами и сложными трюками. Артисты бурятского цирка предстали в образе волшебных персонажей в великолепных национальных костюмах. Ребята получили незабываемые впечатления и остались очень довольны проведенным временем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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