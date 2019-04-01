Полиция Приморья позаботилась о детях погибших товарищей
Сотрудники полиции Приморья организовали досуг детей погибших коллег в дни весенних каникул
Сотрудники отдела морально-психологического обеспечения управления по работе с личным составом УМВД по Приморскому краю организовали поход детей погибших и травмировавшихся сотрудников во владивостокский цирк в дни весенних каникул.
Как рассказали в краевом УМВД, на мероприятии присутствовало 15 детей, а также 14 представителей несовершеннолетних.
Дети с большим интересом смотрели необыкновенное этно-шоу со спецэффектами и сложными трюками. Артисты бурятского цирка предстали в образе волшебных персонажей в великолепных национальных костюмах. Ребята получили незабываемые впечатления и остались очень довольны проведенным временем.
ИСТОЧНИК KP.RU