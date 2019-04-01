Из-за непогоды в Приморье задерживаются автобусы и самолеты

СЕГОДНЯ 02:20 2019-04-01T02:39:20+03:00

Во Владивостоке задерживаются не только местные авиарейсы, но и дальнемагистральные самолеты Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

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В первый понедельник апреля трудно не только автомобилистам и пешеходам Приморья – ухудшение погоды повлияло на междугородное автобусное сообщение и работу международного аэропорта Владивосток. Накануне вечером выпал снег, а ночью подморозило так, что на дорогах образовалась корка льда.

В итоге сегодня уже отменили отправку трех автобусов с автовокзала: Владивосток – Новопокровка в 11:45, в Большой Камень на 15:55 и в Уссурийск на 17:35. Не исключено, что список увеличится.

Еще больше рейсов, по которым возникли коррективы, - на табло аэропорта. Например, до сих пор не покинул Приморье Airbus 320 до Новосибирска: по расписанию он должен был отправиться в 7:25, но, скорее всего, сделает это в 11 часов. В 7:35 должен был вылететь борт в Петропавловск-Камчатский, но тоже пока остается во Владивостоке. Вместо 8:55 только в 11:50 отправится второй из сегодняшних рейсов компании S7 Airlines в Новосибирск. Вместо 8:40 только в 12 часов вылетит «Боинг» компании «Аврора» в столичный аэропорт Шереметьево.

Ожидаемо внесены коррективы и в расписание местных авиарейсов: на 9:30 – с задержкой на полчаса отправится борт «Авроры» в поселок Кавалерово. Рейс в Терней на 9:25 и вовсе отменили.

- Причина задержек – погодные условия. У нас туман, плохая видимость. В связи с этим задерживаются воздушные суда на прибытие и на отправление, - прокомментировали «КП» - Владивосток» в пресс-службе международного аэропорта.

Опаздывают самолеты из Сеула, Новосибирска, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Москвы, Харбина, Якутска.

ИСТОЧНИК KP.RU