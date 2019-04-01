Пьяный мужчина устроил массовую аварию во Владивостоке

СЕГОДНЯ 03:08 2019-04-01T03:08:32+03:00

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В воскресенье, когда на дороги Владивостока только-только опустился первый снег, в районе Карбышева произошла массовая авария. Виновником стал пьяный мужчина за рулем универсала.

Так, возле дома по улице Карбышева, 12 неуправляемый Toyota Sprinter Carib протаранил микроавтобус марки Mitsubishi Delica и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Удар был такой силы, что последний отлетел в Subaru Forester. К слову, все три участника авто пострадали случайно - автомобили просто были припаркованы у дома.

Фото: dps_vl.

По предварительной информации, рулевой универсала Toyota Sprinter Carib находился в алкогольном опьянении и просто не справился с управлением своего транспорта. Серьезнее всего пострадал автомобиль-виновник. В результате удара капот автомобиля что называется встал «домиком».

В причинах ДТП еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU