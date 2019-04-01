Мэр Владивостока занялся зарядкой с горожанами

СЕГОДНЯ 03:47 2019-04-01T04:03:59+03:00

Утренняя зарядка в поселке Трудовое будет проводиться каждые выходные — в субботу и воскресенье в 9 часов

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30 марта жители поселка Трудовое начали своё утро с зарядки на стадионе школы № 79 по улице Лермонтова, 91. Общепоселковая зарядка проходит здесь еженедельно и объединяет любителей здорового образа жизни разных возрастов. К участникам присоединился глава Владивостока Олег Гуменюк.

В течение получаса под музыку дети и взрослые выполняли комплекс упражнений — разминку суставов, приседания, отжимания, выпады, прыжки. Провели зарядку фитнес-инструктор Илья Гордеев и тренер спортивного клуба «Патриоты Родины», мастер спорта международного класса по самбо Виктор Стороженко, который еженедельно организует утреннюю зарядку для всех желающих.

— Зимой зарядки проводили только по воскресеньям, но теперь приобщиться к здоровому образу жизни можно и по субботам. Зарядка ориентирована на всех. Возраст и физические возможности роли не играют. Здесь мы занимаемся спортом, общаемся, находим единомышленников и отлично проводим время, — отметил Виктор Стороженко.

Стоит отметить, что в 2018 году стадион и хоккейная коробка на территории 79-й школы были отремонтированы. Но этого не достаточно для организации спортивного досуга. Жители обратились к главе города с просьбой построить крытое спортивное сооружение для проведения различных соревнований, и желание горожан совпало с планами администрации краевого центра. В поселке Трудовое планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

— Мы уже нашли участок земли и начали подготовку документов. Планируем возвести здесь ФОК с двумя спортивными залами, где будут проходить не только спортивные, но и культурные события, — подчеркнул Олег Гуменюк.

В завершении мероприятия все участники устроили флэшмоб «Спорт без допинга», поддержав акцию, которая пройдёт в России с 1 по 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU