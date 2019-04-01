2019-04-01T03:59:07+03:00
Общество

Владивосток выходит на генеральную уборку

Официально генеральная уборка в дальневосточной столице стартовала сегодня, 1 апреля, и продлится до 25 мая
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Городские службы, управляющие компании и предприятия уделят ещё больше внимания чистоте и порядку.

Присоединиться к уборке, высадке новых деревьев и кустарников, а также цветочной рассады приглашаются все желающие.

Официально генеральная уборка в дальневосточной столице стартовала сегодня, 1 апреля, и продлится до 25 мая. Но многие организации города и активисты, не дожидаясь начала санитарного двухмесячника, уже приступили к работам. В наведении чистоты и порядка ежедневно заняты и бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Они чистят дороги, убирают мусор, ликвидируют несанкционированные свалки, очищают стены подземных переходов и остановочные павильоны от объявлений и граффити. Каждый день с улиц краевого центра вывозят более 50 тонн мусора.

Напомним, что общегородской субботник пройдёт во Владивостоке 20 апреля. В нём примут участие сотрудники городской и краевой администраций, думы города, Законодательного собрания Приморского края, транспортные предприятия, учреждения здравоохранения, культуры и образования, управляющие компании, ТСЖ, гаражные кооперативы и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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